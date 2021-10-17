У ЄС на 40% зросла кількість прохачів притулку після приходу до влади талібів в Афганістані

У серпні кількість прохачів притулку в ЄС зросла на 40%, у порівнянні з тим же періодом рік тому, що пов'язують у тому числі з хвилею біженців з Афганістану.

Про це заявила директорка Європейського агентства з підтримки надання притулку (EASO) Ніна Грегорі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Загалом у країнах ЄС у серпні 2021 року було зареєстровано 56 тисяч таких заяв.

"Що стосується кількості заяв про надання притулку, то зараз ми в Європі перебуваємо майже на тому рівні, що був до пандемії коронавірусу", - сказала Грегорі.

За її словами, лише афганські громадяни подали в серпні близько 10 тисяч заяв на надання притулку в ЄС. Частина цих заяв надійшла від тих, кого евакуювали з Афганістану літаками з аеропорту Кабула.

Крім того, також афганці, які вже упродовж тривалого часу живуть у Європі, подавали клопотання про притулок.

За її словами, сотні тисяч афганців шукали захисту в сусідніх з Афганістаном країнах. "Ми повинні готуватися до складної ситуації з міграційним рухом з Афганістану в Європу", - попередила очільниця EASO.

Вона також додала, що її відомство тісно співпрацює з Єврокомісією та відповідними установами країн-членів ЄС із цього питання. За словами Грегорі, нині триває робота над збільшенням можливості прийому біженців на Балканах.