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В ЕС на 40% выросло количество просителей убежища после прихода к власти талибов в Афганистане

Воскресенье, 17 октября 2021, 11:14

В августе количество просителей убежища в ЕС выросло на 40% по сравнению с ситуацией год назад, что связано, в том числе с волной беженцев из Афганистана.

Об этом заявила директор Европейского агентства по поддержке предоставления убежища (EASO) Нина Грегори, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Всего в странах ЕС в августе 2021 было зарегистрировано 56 000 таких заявлений.

"Что касается количества заявлений о предоставлении убежища, то сейчас мы в Европе находимся почти на том уровне, который был до пандемии коронавируса", - сказала Грегори.

По ее словам, только афганские граждане подали в августе около 10 000 заявлений на предоставление убежища в ЕС. Часть этих заявлений поступила от тех, кого эвакуировали из Афганистана самолетами из аэропорта Кабула.

Кроме того, также афганцы, которые уже на протяжении длительного времени живут в Европе, подавали ходатайство об убежище.

По ее словам, сотни тысяч афганцев искали защиты в соседних с Афганистаном странах. "Мы должны готовиться к сложной ситуации с миграционным движением из Афганистана в Европу", - предупредила руководительница EASO.

Она также добавила, что ее ведомство тесно сотрудничает с Еврокомиссией и соответствующими учреждениями стран-членов ЕС по этому вопросу. По словам Грегори, сейчас идет работа над увеличением возможности приема беженцев на Балканах.

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