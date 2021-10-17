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Британія планує прийняти закон, який дозволить "виправляти" рішення ЄСПЛ

Неділя, 17 жовтня 2021, 13:44

Майбутній перегляд закону Великої Британії про права людини включатиме "механізм" для "виправлення" постанов Європейського суду з прав людини.

Про це заявив міністр юстиції Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми хочемо, щоб останнє слово в тлумаченні законів країни залишалося за Верховним судом, а не за Страсбурзьким судом", - сказав Рааб.

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Міністр поставив під сумнів законність ЄСПЛ виносити рішення з питань внутрішніх справ Британії, стверджуючи, що державні служби, такі як Національна служба охорони здоров'я, повинні керуватися "обраними законодавцями", а не "судовим законодавством".

"Я не думаю, що завдання Європейського суду в Страсбурзі - диктувати речі ... стосується це нашого соціального забезпечення або наших поліцейських сил", - сказав він.

Міністр також заявив, що британські війська, що проходять службу за кордоном, піддаються "небезпеці" через страх судового позову відповідно до Європейської конвенції про права людини.

"Ми виявляємо проблеми і намагаємося їх виправити. Там, де були рішення, які, хоча і належним чином винесені судами, ми вважаємо неправильними, парламент повинен видати закони, щоб виправити їх", - сказав він.

Британія була однією з перших країн, які ратифікували Європейську конвенцію про права людини в 1949 році, і визнала юрисдикцію Страсбурзького суду з 1966 року.

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Велика Британія ЄСПЛ
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