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Партія Курца різко втратила підтримку в Австрії через корупційний скандал - опитування

Неділя, 17 жовтня 2021, 14:19

Австрійські виборці відвернулися від консервативної Австрійської народної партії (OVP), старшого партнера в коаліційному уряді, після того, як лідер партії Себастьян Курц пішов з поста канцлера через звинувачення в корупції.

Про це свідчать останні дані опитування, опублікованого виданням Kurier, повідомляє "Європейська правда".

Підтримка партії Курца впала з 34% до 26% після звинувачень щодо вже колишнього канцлера.

В результаті партія, яка призначила колишнього міністра закордонних справ Александра Шалленберга новим канцлером, лише незначно випереджає опозиційних соціал-демократів, яких підтримують 24% опитаних.

Близько 71% опитаних визнали відставку Курца з поста канцлера виправданою, і тільки 22% заявили, що це було необгрунтовано.

Дві третини респондентів заявили, що, на їхню думку, звинувачення проти Курца мають під собою підставу, в той час як 23% заявили, що, на їхню думку, в цій справі немає нічого незаконного.

Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку на тлі корупційного скандалу під тиском коаліційних партнерів, але залишився лідером партії. На посаді канцлера його замінив глава МЗС Александр Шалленберг.

Курц заперечує всі звинувачення і стверджує, що вони не відповідають дійсності.

12 жовтня поліція затримала першу особу у корупційній справі, що призвела до відставки Курца.

Читайте більше у статті: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

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Австрія
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