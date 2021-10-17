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Партия Курца резко потеряла поддержку в Австрии из-за коррупционного скандала - опрос

Воскресенье, 17 октября 2021, 14:19

Австрийские избиратели отвернулись от консервативной Австрийской народной партии (OVP), старшего партнера в коалиционном правительстве, после того, как лидер партии Себастьян Курц ушел с поста канцлера из-за обвинений в коррупции.

Об этом свидетельствуют последние данные опроса, опубликованного изданием Kurier, сообщает "Европейская правда".

Поддержка партии Курца упала с 34% до 26% после обвинений в отношении уже бывшего канцлера.

В результате партия, назначившая бывшего министра иностранных дел Александра Шалленберга новым канцлером, лишь незначительно опережает оппозиционных социал-демократов, которых поддерживают 24% опрошенных.

Около 71% опрошенных сочли отставку Курца с поста канцлера оправданной, и только 22% заявили, что это было необоснованно.

Две трети респондентов заявили, что, по их мнению, обвинения против Курца имеют под собой основание, в то время как 23% заявили, что, по их мнению, в этом деле нет ничего незаконного.

Напомним, 9 октября канцлер Австрии Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала под давлением коалиционных партнеров, но остался лидером партии. На посту канцлера его сменил глава МИД Александр Шалленберг.

Курц отрицает все обвинения и утверждает, что они не соответствуют действительности.

12 октября полиция задержала первое лицо по коррупционному делу, которое привело к отставке Курца.

Читайте больше в статье: Коррупционное землетрясение: как в Австрии уволили премьера и что ждет страну

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Австрія
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