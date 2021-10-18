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Спецпредставник ЄС з прав людини прибув з першим візитом в Україну

Понеділок, 18 жовтня 2021, 10:54

Спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Еймон Гілмор приїхав в Україну з першим офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гілмор написав Twitter.

"Сьогодні в Києві починаю свій перший офіційний візит в Україну. Попереду - насичений день в цьому прекрасному місті", - написав Гілмор.

У представництві ЄС в Україні повідомили, що під час чотириденного перебування в Україні Гілмор проведе зустрічі з високопоставленими урядовцями, представниками громадянського суспільства і меншин, провідними правозахисниками.

Також він зустрінеться з представниками ініціативи "Кримська платформа" і членами дипломатичної спільноти, включаючи країни-члени та міжнародні організації.

В Києві Гілмор проведе зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром юстиції Дмитром Малюською, Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, а також з депутатами парламенту та іншими високопосадовцями.

Окрім того, Гілмор відвідає східну Україну, де зустрінеться з представниками місцевої влади та місцевих правозахисних організацій.

Очікується, що Спецпредставник ЄС обговорить двосторонню співпрацю у сфері захисту прав людини. Також він торкнеться питань, що стосуються гуманітарної ситуації та ситуації з правами людини в країні, включаючи на непідконтрольних українській владі територіях на сході та незаконно анексованому Кримському півострові.

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