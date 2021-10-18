ЄС на рік продовжив санкції проти ІДІЛ і Аль-Каїди

Рада ЄС на рік продовжила режим санкцій проти терористичних груп "Ісламська держава" і "Аль-Каїда", а також пов'язаних з ними осіб, груп, підприємств і організацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

Нині до шести осіб застосовуються обмежувальні заходи, які включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів.

Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти та економічні ресурси тим, хто перебуває у списку.

Режим дозволяє ЄС вводити цілеспрямовані обмежувальні заходи щодо тих, хто здійснює терористичні акти, надає підтримку і підбурює до таких актів або вербує для ІДІЛ і "Аль-Каїди" або їх філій.

Ці автономні обмежувальні заходи доповнюють санкції, введені Радою Безпеки ООН. Рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

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