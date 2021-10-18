Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС на год продлил санкции против ИГИЛ и Аль-Каиды

Понедельник, 18 октября 2021, 11:32

Совет ЕС на год продлил режим санкций против террористических групп "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

В настоящее время к шести лицам применяются ограничительные меры, которые включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы тем, кто находится в списке.

Режим позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении тех, кто совершает террористические акты, оказывает поддержку и подстрекает к таким актам или вербует для ИГИЛ и "Аль-Каиды" или их филиалов.

Эти автономные ограничительные меры дополняют санкции, введенные Советом Безопасности ООН. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Читайте также - ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

Как долго ЕС будет сохранять для украинцев свободное действие безвизового режима? Есть шанс надеяться на его сохранение по крайней мере для вакцинированных.
22 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Оппозиция атакует вместе с Путиным": как миграционный кризис углубил противостояние в Польше

Миграционный кризис, вызванный попыткой Лукашенко шантажировать ЕС, уже существенно углубил политическое противостояние в Польше.
18 октября 2021 — Юрий Панченко, Юрий Панченко

Двойной удар по Земану: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии

Неделя, прошедшая после парламентских выборов, полностью изменила политические расклады в Чехии. А возможность досрочных президентских выборов стала более чем реальной (укр.).
18 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда