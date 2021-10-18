ЕС на год продлил санкции против ИГИЛ и Аль-Каиды

Совет ЕС на год продлил режим санкций против террористических групп "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

В настоящее время к шести лицам применяются ограничительные меры, которые включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы тем, кто находится в списке.

Режим позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении тех, кто совершает террористические акты, оказывает поддержку и подстрекает к таким актам или вербует для ИГИЛ и "Аль-Каиды" или их филиалов.

Эти автономные ограничительные меры дополняют санкции, введенные Советом Безопасности ООН. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

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