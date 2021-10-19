Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше сообщили о прорыве через границу рекордно большой группой мигрантов

Вторник, 19 октября 2021, 13:32

Польские пограничники зафиксировали попытку наиболее массового нелегального пересечения границы из Беларуси - группа мигрантов насчитывала около 200 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.

"За прошедшие сутки зафиксировали всего более 600 попыток нелегального пересечения границы, это очень большая цифра ... Группа из почти 200 человек прорвалась через границу, реагирование еще продолжается", - рассказала она в радиоэфире.

По её словам, уже задержали 140 человек.

Два человека, скорее всего граждане Ирака, попали в больницу после того, как застряли в болотах. Их нашли в бессознательном состоянии.

Пресс-секретарь сообщила также, что с начала года Польша депортировала около 400 человек, которые нелегально попали в страну.

Читайте также: "Оппозиция атакует вместе с Путиным": как миграционный кризис углубил противостояние в Польше.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша мигранты Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Каких изменений ждать в авиасообщении Украины с ЕС? Какие риски несет "открытое небо" для украинской авиации?
19 октября 2021 — Андрей Гук, для Европейской правды

Парк антикоррупционного периода: чего достигли НАПК, НАБУ, САП и другие

Антикоррупционные органы снова в центре внимания как международников (им Зеленский обещал завершить конкурс на главу САП), так и политиков. Но каковы реальные результаты их работы?
19 октября 2021 — Европейская правда

Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

Как долго ЕС будет сохранять для украинцев свободное действие безвизового режима? Есть шанс надеяться на его сохранение по крайней мере для вакцинированных.
22 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда