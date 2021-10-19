В Польше сообщили о прорыве через границу рекордно большой группой мигрантов

Польские пограничники зафиксировали попытку наиболее массового нелегального пересечения границы из Беларуси - группа мигрантов насчитывала около 200 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.

"За прошедшие сутки зафиксировали всего более 600 попыток нелегального пересечения границы, это очень большая цифра ... Группа из почти 200 человек прорвалась через границу, реагирование еще продолжается", - рассказала она в радиоэфире.

По её словам, уже задержали 140 человек.

Два человека, скорее всего граждане Ирака, попали в больницу после того, как застряли в болотах. Их нашли в бессознательном состоянии.

Пресс-секретарь сообщила также, что с начала года Польша депортировала около 400 человек, которые нелегально попали в страну.

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