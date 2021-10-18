У Варшаві пройшла акція солідарності з мігрантами на кордоні
У центрі Варшави у неділю 17 жовтня пройшла акція солідарності з нелегальними мігрантами, що намагаються потрапити до Польщі через Білорусь.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Акцію організували близько 30 феміністичних груп, хода почалася близько 14-00 від кругового перехрестя Шарля де Голля. На ній можна було бачити гасла "Зупиніть тортури на кордоні", "Приймати мігрантів, завертати расистів", "Ваша гідність?".
"Ця акція - майданчик для тих, хто не погоджується з тортурами, депортаціями і скандальними діями польської влади щодо людей, які шукають притулку у Польщі і відчувають злість, відчай, безпомічність і приниження", - написали організатори у соцмережах.
На акції представники феміністичних ініціатив у своїх промовах критикували запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах, деякі заявили, що Польща своїми діями "прирікає мігрантів на смерть".
Серед спікерів була у тому числі депутатка європарламенту Яніна Охойська, що закликала "поважати міжнародне й національне законодавство і власні процедури".
"Будь-хто, хто хоче подати заявку на отримання міжнародного захисту, повинні бути поміщені у центри і їхні заявки мають бути розглянуті", - заявила вона.
Демонстрація пройшла повз Сейм і закінчилася о 16:20 біля станції Centrum.
Про жодні інциденти під час акції не повідомляють.
Як повідомлялося, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.
За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.