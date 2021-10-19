Прем'єр Польщі звинуватив Євросоюз у шантажі через сварку довкола права

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив ЄС в шантажі під час публічних дебатів з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Європейському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Фон дер Ляєн, виступаючи незадовго до того, як Моравецький взяв слово, попередила, що Європейська комісія "буде діяти" у відповідь на резонансне рішення Конституційного суду Польщі про визнання несумісними з Конституцією деяких аспектів права ЄС.

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"Ми не можемо і не дозволимо поставити під загрозу наші спільні цінності", - сказала вона, перерахувавши юридичні, фінансові та політичні варіанти покарань, які розглядаються ЄС.

Моравецький, виступаючи у відведений йому час, відповів, що "неприпустимо говорити про фінансові штрафи ... Я не допущу, щоб політики ЄС шантажували Польщу", - сказав він.

За його словами, для Польщі європейська інтеграція є цивілізаційним і стратегічним вибором.

"Ось ми, ось наше місце, і ми нікуди не підемо звідси. Ми хочемо знову зробити Європу сильною, амбітною та мужньою", - сказав Моравецький, відкидаючи можливість Polexit.

Ухвалена цього місяця постанова Конституційного суду Польщі, яка ставить під сумнів окремі частини законодавства ЄС, загострила напруженість у відносинах Варшави з Брюсселем, яка накопичувалася роками.

Аналітики вважають, що це рішення може стати першим кроком до виходу Польщі з ЄС, але польська влада це заперечує.

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