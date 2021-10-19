Премьер Польши обвинил Евросоюз в шантаже из-за ссоры вокруг права

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил ЕС в шантаже во время публичных дебатов с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Европейском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Фон дер Ляйен, выступая незадолго до того, как Моравецкий взял слово, предупредила, что Европейская комиссия "будет действовать" в ответ на резонансное решение Конституционного суда Польши о признании несовместимыми с Конституцией некоторых аспектов права ЕС.

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"Мы не можем и не позволим поставить под угрозу наши общие ценности", - сказала она, перечислив юридические, финансовые и политические варианты наказаний, которые рассматриваются ЕС.

Моравецкий, выступая в отведенное ему время, ответил, что "недопустимо говорить о финансовых штрафах ... Я не допущу, чтобы политики ЕС шантажировали Польшу", - сказал он.

По его словам, для Польши европейская интеграция является цивилизационным и стратегическим выбором.

"Вот мы, вот наше место, и мы никуда не уйдем отсюда. Мы хотим снова сделать Европу сильной, амбициозной и мужественной", - сказал Моравецкий, отвергая возможность Polexit.

Принятое в этом месяце постановление Конституционного суда Польши, которое ставит под сомнение отдельные части законодательства ЕС, обострило напряженность в отношениях Варшавы с Брюсселем, которая накапливалась годами.

Аналитики считают, что это решение может стать первым шагом к выходу Польши с ЕС, но польские власти это отрицают.

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