Германия передала другим странам мира более 17 млн доз вакцин от коронавируса.

Это следует из информации министерства здравоохранения Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Из них 10 млн доз препарата производства AstraZeneca распределили с помощью международной инициативы COVAХ.

Еще около семи миллионов доз вакцин от коронавируса Германия непосредственно передала ряду стран: Украине, Намибии, Вьетнаму, Египту и Гане. В ближайшее время Берлин планирует направить партию вакцин в Таиланд.

Более 5 млн доз вакцин, которые Германия пожертвовала другим странам, - остаточные дозы, которые Берлин получил от фармацевтических концернов, и которые вернули немецкие федеральные земли.

Таким образом в настоящее время на складах Германии больше нет запасов препарата производства AstraZeneca.

Ранее Германия согласилась предоставить до конца 2021 года 100 млн доз вакцин для других стран мира. В самой Германии по сей день использовали около 108 млн доз вакцин от COVID-19.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что в стране вакцинированы от коронавируса 74,5% населения.