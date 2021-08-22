Німеччина перед візитом Меркель передала Україні 1,5 млн доз вакцин

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в суботу передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшко 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні, пише "Європейська правда".

Вартість цих вакцин складає приблизно 6 млн євро.

Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі. До кінця року Німеччина надасть щонайменше 30 млн доз вакцин проти COVID-19 країнам, які цього потребують.

З початку пандемії Німеччина надала Україні апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро.

Меркель раніше обіцяла президенту України Володимиру Зеленському надати ці вакцини Україні як термінову допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Меркель відвідає Київ 22 серпня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Напередодни вона здійснила візит до Москви, де провела зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним.

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