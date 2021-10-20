У Німеччині заарештували двох колишніх військових за звинуваченням у тероризмі

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала двох колишніх солдатів Бундесверу, обвинувачених в тому, що вони очолювали спробу створення терористичного угруповання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Прокуратура заявила в середу, що заарештувала двох колишніх солдатів Бундесверу, які "серйозно підозрюються" в спробі сформувати воєнізований підрозділ, що складається з інших колишніх солдатів або поліцейських.

За словами прокуратури, ці двоє чоловіків хотіли задіяти підрозділ для ведення бойових дій у громадянській війні в Ємені з метою "умиротворити" регіон і змусити хуситських повстанців і уряд Ємену вести переговори.

У заяві прокуратури йдеться, що двоє чоловіків були в першу чергу мотивовані очікуваним щомісячним платежем в розмірі близько 40 000 євро кожному члену організації.

Підрозділ повинен був складатися з 100-150 найманців і перебувати під одноосібним командуванням двох заарештованих чоловіків.

У Ємені вже багато років бушує конфлікт, в якому шиїтські повстанці-хусити, яких зазвичай підтримує Іран, борються з урядом.

Саудівська Аравія військовим шляхом втрутилася у війну на боці уряду, щоб боротися зі спробою свого регіонального заклятого ворога, Тегерана, отримати владу в регіоні.