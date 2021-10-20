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В Германии арестовали двух бывших военных по обвинению в терроризме

Среда, 20 октября 2021, 12:26

Федеральная прокуратура Германии арестовала двух бывших солдат Бундесвера, обвиняемых в том, что они возглавляли попытку создания террористической группировки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Прокуратура заявила в среду, что арестовала двух бывших солдат Бундесвера, которые "серьезно подозреваются" в попытке сформировать военизированное подразделение, состоящее из других бывших солдат или полицейских.

По словам прокуратуры, эти двое мужчин хотели задействовать подразделение для ведения боевых действий в продолжающейся гражданской войне в Йемене с целью "умиротворить" регион и заставить хуситских повстанцев и правительство Йемена вести переговоры.

В заявлении прокуратуры говорится, что двое мужчин были в первую очередь мотивированы ожидаемым ежемесячным платежом в размере около 40 000 евро каждому члену организации.

В заявлении говорилось, что это подразделение должно было состоять из 100–150 наемников и находиться под единоличным командованием двух арестованных мужчин.

В Йемене уже много лет бушует конфликт, в котором шиитские повстанцы-хуситы, которых обычно поддерживает Иран, борются с правительством. Саудовская Аравия военным путем вмешалась в войну на стороне правительства, чтобы бороться с попыткой своего регионального заклятого врага, Тегерана, получить власть в регионе.

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Германия терроризм
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