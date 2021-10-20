Сімох осіб підозрюють у співучасті в теракті у Відні в 2020 році

Майже через рік після теракту у Відні, який забрав життя чотирьох людей, під вартою перебувають семеро підозрюваних, які могли надавати допомогу стрілку.

Про це повідомила у середу прессекретар прокуратури Ніна Буссек, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Якщо підозрювані будуть визнані винними, кожному з них загрожує до 10 років ув’язнення.

2 листопада минулого року 20-річний прибічник терористичної "Ісламської держави" застрелив чотирьох перехожих в популярному районі нічного відпочинку у Відні. Він поранив понад 20 людей, перш ніж його застрелила поліція.

Станом на сьогодні розслідування підтвердило, що злочинець покинув свою квартиру в ніч скоєння злочину і скоїв напад наодинці.

Однак, трьох осіб підозрюють в допомозі вбивці придбати зброю. Ще чотирьох підозрюють в тому, що вони підбурювали його до вчинення нападу.

"Вони можуть бути пов'язані з "Ісламською державою", і з терористичними мережами", - сказала Буссек.

Вона також зазначила, що розслідування щодо ще 21 ймовірного співучасника триває.

Про теракт у Відні читайте детальніше у статті: Європа під ударом: що стоїть за новою хвилею ісламістських терактів.