Семь человек подозревают в соучастии в теракте в Вене в 2020 году

Почти через год после теракта в Вене, который унес жизни четырех человек, под стражей находятся семь подозреваемых, которые могли оказывать помощь стрелку.

Об этом сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Нина Буссек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Если подозреваемые будут признаны виновными, каждому из них грозит до 10 лет заключения.

2 ноября прошлого года 20-летний сторонник террористического "Исламского государства" застрелил четырех прохожих в популярном районе ночного отдыха в Вене. Он ранил более 20 человек, прежде чем его застрелила полиция.

На сегодня расследование подтвердило, что преступник покинул свою квартиру в ночь совершения преступления и совершил нападение в одиночку.

Однако, трех человек подозревают в помощи убийце приобрести оружие. Еще четырех подозревают в том, что они подстрекали его к совершению нападения.

"Они могут быть связаны с "Исламским государством", и с террористическими сетями", - сказала Буссек.

Она также отметил, что расследование в отношении еще 21 вероятного соучастника продолжается.

О теракте в Вене читайте подробнее в статье: Европа под ударом: что стоит за новой волной исламистских терактов.