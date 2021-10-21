МВС Литви: до 7000 мігрантів на території Білорусі шукають нагоди перетнути кордон ЄС

У Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили, що зараз на території Білорусі може перебувати 6-7 тисяч нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн, які шукають нагоди нелегально перетнути кордон ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

"Є дуже різні цифри. Польські служби дають одні, наші - інші. Там може бути приблизно 6-7 тисяч людей, але точних даних немає", - сказала Білотайте 20 жовтня.

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Вона зазначила, що навести точні цифри важко, тому що білоруський режим продовжує впускати рейси з мігрантами та переправляти їх до кордонів зі своїми європейськими сусідами.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте цього ж дня після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою наголосила, що Литва продовжить рішуче захищати східний кордон Євросоюзу.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше називав цифру близько 10 000 осіб.

Литва пропонує заборонити літати в повітряному просторі ЄС авіакомпаніям, що доставляють до Мінська мігрантів з третіх країн.

Нагадаємо, з літа європейські сусіди Білорусі потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів. Литва, Латвія та Польща вважають це гібридною відповіддю режиму Лукашенка на їхню позицію та всього ЄС щодо репресій у Білорусі.

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