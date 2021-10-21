МВД Литвы: до 7000 мигрантов на территории Беларуси ищут возможности пересечь границу ЕС

В Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что сейчас на территории Беларуси может находиться 6-7 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, которые ищут возможности нелегально пересечь границу ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Есть очень разные цифры. Польские службы дают одни, наши - другие. Там может быть примерно 6-7 тысяч человек, но точных данных нет", - сказала Билотайте 20 октября.

Она отметила, что привести точные цифры трудно, потому что белорусский режим продолжает впускать рейсы с мигрантами и переправлять их к границам со своими европейскими соседями.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните в этот же день после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнула, что Литва продолжит решительно защищать восточную границу Евросоюза.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее называл цифру около 10 000 человек.

Напомним, с лета европейские соседи Беларуси страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. Литва, Латвия и Польша считают это гибридной ответом режима Лукашенко на их позицию и всего ЕС о репрессиях в Беларуси.

Литва предлагает запретить летать в воздушном пространстве ЕС авиакомпаниям, доставляющих в Минск мигрантов из третьих стран.

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