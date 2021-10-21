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Вакцинація, тест або одужання: в Австрії запровадили нові правила для працівників

Четвер, 21 жовтня 2021, 09:04

Уряд Австрії ухвалив рішення про те, що з 1 листопада усі працівники в країні, які на робочому місці мають безпосередній контакт із клієнтами чи колегами, повинні бути повністю вакциновані, мати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про одужання від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Органи охорони здоров'я проводитимуть перевірки дотримання нових правил. У разі порушення цих норм передбачений штраф у розмірі 500 євро для працівників та 3600 євро для роботодавців.

Міністр праці Австрії Мартін Кохер висловив сподівання, що штрафів вдасться уникнути, приміром, якщо люди, які відмовляються щеплюватися або не мають негативного тесту, будуть працювати вдома або якщо роботодавці вживатимуть заходів для активнішої вакцинації працівників.

Водночас нові правила не стосуватимуться працівників, які під час роботи не контактують з іншими людьми, наприклад, водіїв вантажівок.

Також передбачений перехідний період до 14 листопада. До цього часу працівники, які не мають документа про вакцинацію, негативний результат тесту чи одужання, повинні будуть носити захисну маску типу FFP2.

В Австрії зростає число нових випадків зараження COVID-19. За останню добу влада зафіксувала понад 3700 нових випадків. В Австрії повністю вакциновано майже 62% населення.

Нагадаємо, з 15 жовтня в Італії набула чинності вимога ковід-сертифікату, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу в попередні 6 місяців, для допуску на робоче місце, незалежно від професії. 

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