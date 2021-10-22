В Польше из-за урагана погибли 4 человека, в том числе украинец

В польском регионе Нижняя Силезия пронеслись сильные ураганы, в результате которых погибли четыре человека, среди них был гражданин Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP3.

Украинец погиб недалеко от города Свидник. От порыва ветра его грузовик перевернулся и упал в кювет, водитель погиб на месте.

Во Вроцлаве на машину упало дерево, два человека в авто погибли. Еще один человек погиб в городе Сехнице. На него упала часть стены недостроенного здания.

В результате непогоды в регионе пострадали семь человек, в основном из-за дорожно-транспортных происшествий.

В целом на протяжении дня работники спасательной службы почти 10 000 раз выезжали на вызовы, связанные с ударом стихии. Чаще всего речь шла об устранении поваленных деревьев и веток с дорог, а также помощи с поврежденными крышами домов.