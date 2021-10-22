Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше из-за урагана погибли 4 человека, в том числе украинец

фото
Пятница, 22 октября 2021, 09:12

В польском регионе Нижняя Силезия пронеслись сильные ураганы, в результате которых погибли четыре человека, среди них был гражданин Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP3.

Украинец погиб недалеко от города Свидник. От порыва ветра его грузовик перевернулся и упал в кювет, водитель погиб на месте.

 

Во Вроцлаве на машину упало дерево, два человека в авто погибли. Еще один человек погиб в городе Сехнице. На него упала часть стены недостроенного здания.

В результате непогоды в регионе пострадали семь человек, в основном из-за дорожно-транспортных происшествий.

 

В целом на протяжении дня работники спасательной службы почти 10 000 раз выезжали на вызовы, связанные с ударом стихии. Чаще всего речь шла об устранении поваленных деревьев и веток с дорог, а также помощи с поврежденными крышами домов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша стихийные бедствия
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны