У Британії добовий приріст заражень коронавірусом перевищив 50 тисяч

У Британії 21 жовтня повідомили про понад 52 тисячі нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це перший показник, більший 50 тисяч, за останні три місяці - від піку літнього спалаху епідемії 17 липня, коли зареєстрували 54 674 випадки (за кілька тижнів після того, як послабили обмеження на зустрічі та роботу ресторанів).

Щоденний приріст заражень у Британії вже дев’ятий день поспіль перевищує 40 тисяч. Населення країни - близько 67 млн осіб.

Також повідомили про 115 померлих від коронавірусу. До таких зараховують пацієнтів, що померли протягом 28 днів після того, як отримали позитивний результат тесту.

Як вже повідомлялося, у медичних колах закликають уряд повернути принаймні деякі карантинні обмеження. Вони побоюються, що в іншому разі країну чекає катастрофічна хвиля епідемії і перевантаження медичної системи.

Проте в уряді Бориса Джонсона поки не збираються відступатися від нинішнього підходу, так званого "плану А", що передбачає вакцинацію підсилюючими дозами, щеплення підлітків віком від 12 років однією дозою та заходи безпеки - вентиляція у приміщеннях, гігієна рук і рекомендація маски у людних місцях.

Борис Джонсон наполягає, що нині ситуація кардинально відрізняється, оскільки більша частина населення країни вже захищена завдяки вакцинам від важкого перебігу хвороби.

"Проблема зараз - у тому, що люди, які потрапляють в лікарні з тяжким перебігом хвороби, лежать в реанімації і помирають - ті, хто взагалі не вакцинований", - зазначає професор Джеремі Браун, радник уряду з питань вакцинації.

Зазначимо, під час літнього спалаху епідемії в Британії стало помітно, що з тими ж показниками заражень, як на піку зимової хвилі - коли вакцинація лише починалася, летальних випадків стало в рази менше.