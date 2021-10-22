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В Британии суточный прирост заражений коронавирусом превысил 50 тысяч

Пятница, 22 октября 2021, 09:43

В Британии 21 октября сообщили о более 52 000 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это первый показатель, больше 50 000, за последние три месяца - от пика летней вспышки эпидемии 17 июля, когда зарегистрировали 54 674 случая (через несколько недель после того, как ослабили ограничения на встрече и работу ресторанов).

Ежедневный прирост заражений в Британии уже девятый день подряд превышает 40 000. Население страны - около 67 млн ​​человек.

 

Также сообщили о 115 умерших от коронавируса. К таким относят пациентов, умерших в течение 28 дней после положительного результата теста.

Как уже сообщалось, в медицинских кругах призывают правительство вернуть по крайней мере некоторые карантинные ограничения. Медики опасаются, что в противном случае страну ждет катастрофическая волна эпидемии и перегрузка медицинской системы.

Однако в правительстве Бориса Джонсона пока не собираются отступать от нынешнего подхода, так называемого "плана А", что предусматривает вакцинацию усиливающими дозами, прививки подростков в возрасте от 12 лет одной дозой и меры безопасности - вентиляция в помещениях, гигиена рук и рекомендация маски в людных местах .

Борис Джонсон настаивает, что сейчас ситуация кардинально отличается, поскольку большая часть населения страны уже защищена благодаря вакцинам от тяжелого течения болезни.

"Проблема сейчас - в том, что люди, которые попадают в больницы с тяжелым течением болезни, лежат в реанимации и умирают - те, кто вообще не вакцинирован", - отмечает профессор Джереми Браун, советник правительства по вопросам вакцинации.

Отметим, во время летней вспышки эпидемии в Британии стало заметно, что с теми же показателями заражений, что и на пике зимней волны - когда вакцинация только начиналась, летальных случаев стало в разы меньше.

 

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Великобритания Коронавирус
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