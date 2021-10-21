У Британії міністру охорони здоров’я пригадали слова про "100 тисяч заражень щоденно" 

У профспілці лікарів Британії, British Medical Association, розкритикували зволікання уряду з поверненням принаймні деяких карантинних обмежень, вважаючи, що інакше країні загрожує катастрофічна хвиля епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Напередодні міністр охорони здоров’я Седжид Джевід підтвердив, що в Англії не планують повертати ніяких обмежень, у тому числі щодо маски у приміщеннях, що зараз є рекомендацією, а не правилом.

У профспілці після цього заявили, що уряд "відпускає гальма" і "свідомо проявляє недбалість", як ніби пандемія вже скінчилась.

"Міністр охорони здоров’я сам допускав, що ми можемо побачити до 100 тисяч нових заражень щоденно. Вже зараз у нас за тиждень стільки ж померлих коронахворих, як було у березні - коли країна була у локдауні. Тож нас надзвичайно тривожить, що він не хоче діяти негайно, щоб врятувати життя і захистити медичну систему від перевантаження", - заявив представник профспілки Чаанд Нагпоул, додавши, що вже зараз показники заражень, госпіталізацій та смертей "неприйнятні".

Як уточнюється, міністр попереджав про ризик 100 000 заражень ще влітку, перед остаточним виходом з карантину.

Британські медики в попередні дні закликали уряд задіяти "план Б", який уряд Джонсона передбачив на початку скасування всіх карантинних обмежень. Він передбачає, серед іншого, повернення маскового режиму, рекомендацію дистанційної роботи та використання ковід-сертифікатів як перепустки.

У середу в Британії повідомили про 49 139 нових заражень і 179 смертей. Показники восьмий день поспіль перевищують 40 тисяч. У вівторок повідомили про найбільшу кількість смертей з березня.

Показник госпіталізацій за останній тиждень зріс на 11%, смертей - на 21%.

Варто зазначити, що під час триваючої хвилі епідемії Британія фіксує набагато менше смертей коронахворих, аніж з такими ж показниками заражень під час зимової хвилі - коли вакцинація в країні тільки починалася.