У ЗМІ потрапили деталі дискусії саміту ЄС щодо конфлікту Польщі з Брюсселем

Більшість лідерів країн-членів ЄС на дискусії саміту підтримали дії Єврокомісії у суперечці Польщі з Брюсселем щодо верховенства права і судової системи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське RMF24, посилаючись на коментарі джерел у дипломатичних колах, що спілкувалися на умовах анонімності.

"Дебати продемонстрували, що члени Європейської Ради переконані, що верховенство права та незалежність суддів є абсолютно фундаментальним питанням", - повідомили джерела у Європейській раді.

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Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, якому дали слово на початку, повторив більшість своїх тез із дебатів у Європарламенті. Він підтвердив, що Польща планує реформувати свою судову систему "для відповідності деяким аспектам, що згадуються у рішеннях Суду ЄС - але не під тиском і шантажем". Моравецький також захищав рішення Конституційного суду Польщі, заявивши, що "попри хибні інтерпретації рішення КС воно не ставило під питання функціонування договорів ЄС чи їхніх окремих статей, тільки заявляє про невідповідність Конституції деяких інтерпретацій".

Прем’єр Нідерландів був одним з тих, хто найбільш жорстко опонував йому, заявивши, що у центрі суперечки не національне і європейське право, а незалежність судів, є чіткі рішення Суду ЄС і доки Польща не виправить ситуацію, Єврокомісія має повне право застосувати заходи, запропоновані президенткою Єврокомісії. Рютте також висловився за замороження коштів для Польщі з плану відновлення економіки, доки не вирішиться питання з незалежністю судів, тому що це одна з фундаментальних цінностей ЄС.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зайняла м’яку позицію. Вона висловила занепокоєння, що ситуація може вийти з-під контролю, та виступила проти покарання Польщі.

Зі слів європейських дипломатів, з якими на умовах анонімності поспілкувався журналіст RMF, переважна більшість лідерів, у тому числі країн Північної Європи, Бенелюксу та півдня Європи, зокрема прем’єр Іспанії Педро Санчес, підтримали позицію Єврокомісії.

Явно підтримали Моравецького лише прем’єр Угорщини Віктор Орбан, країна якого теж має суперечки з Брюсселем з низки питань, та прем’єр Словенії Янез Янша.

Також повідомляють, що президент Євроради Шарль Мішель всіляко намагався не допустити запеклої суперечки.

У комюніке першого дня саміту немає згадки про обговорення цього питання.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі за поданням прем'єра визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

Президентка Єврокомісії заявила, що це ставить під сумнів основи Євросоюзу, і назвала шляхи "покарання" Польщі.

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