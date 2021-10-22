В СМИ попали детали дискуссии саммита ЕС о конфликте Польши с Брюсселем

Большинство лидеров стран-членов ЕС на дискуссии саммита поддержали действия Еврокомиссии в споре Польши с Брюсселем о верховенстве права и судебной системе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское RMF24, ссылаясь на комментарии источников в дипломатических кругах, что общались на условиях анонимности.

"Дебаты показали, что члены Европейского Совета убеждены, что верховенство права и независимость судей являются абсолютно фундаментальными вопросами", - сообщили источники в Европейском совете.

Читайте также Глава Еврокомиссии назвавала пути "наказания" Польши за резонансное решение суда

Премьер Польши Матеуш Моравецкий, которому дали слово в начале, повторил большинство своих тезисов с дебатов в Европарламенте. Он подтвердил, что Польша планирует реформировать свою судебную систему "для соответствия некоторым аспектам, упоминаемым в решениях Суда ЕС - но не под давлением и шантажом". Моравецкий также защищал решение Конституционного суда Польши, заявив, что "несмотря на ложные интерпретации решения КС, оно не ставило под вопрос функционирования договоров ЕС или их отдельных статей, только заявляет о несоответствии Конституции некоторых интерпретаций".

Премьер Нидерландов был одним из тех, кто наиболее жестко оппонировал ему, заявив, что в центре спора не национальное и европейское право, а независимость судов, есть четкие решения Суда ЕС и пока Польша не исправит ситуацию, Еврокомиссия имеет полное право применить меры, предложенные президенткой Еврокомиссии. Рютте также высказался за замораживание средств для Польши из плана восстановления экономики, пока не решится вопрос с независимостью судов, потому что это одна из фундаментальных ценностей ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заняла мягкую позицию. Она выразила обеспокоенность, что ситуация может выйти из-под контроля, и выступила против наказания Польши.

По словам европейских дипломатов, с которыми на условиях анонимности общался журналист RMF, подавляющее большинство лидеров, в том числе стран Северной Европы, Бенилюкса и юга Европы, в частности премьер Испании Педро Санчес, поддержали позицию Еврокомиссии.

Явно поддержали Моравецкого только премьер Венгрии Виктор Орбан, страна которого тоже имеет споры с Брюсселем по ряду вопросов, и премьер Словении Янез Янша.

Также сообщается, что президент Евросовета Шарль Мишель всячески старался не допустить ожесточенного спора.

В коммюнике первого дня саммита нет упоминания об обсуждении этого вопроса.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши по представлению премьера признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в КС.

Президент Еврокомиссии заявила, что это ставит под сомнение основы Евросоюза, и назвала пути "наказания" Польши.

Читайте подробнее в статье: Шаг к выходу Польши с ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну.