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У Німеччині різко зростає кількість нових випадків COVID-19, прогнозують сплеск взимку

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:34

Федеральний інститут Німеччини з вивчення інфекційних захворювань, Інститут Роберта Коха (RKI), попередив, що країні варто очікувати чергового сплеску випадків COVID-19 до кінця осені та взимку після місяців зниження кількості нових випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

У RKI повідомили, що в будинках престарілих спостерігається тривожне зростання випадків коронавірусу, навіть серед щеплених, оскільки люди похилого віку з іншими серйозними захворюваннями все ще мають більший ризик захворіти. Вони рекомендували уникати великих зібрань без масок, особливо в приміщенні.

Минулого тижня вперше з початку травня семиденна захворюваність серед людей у ​​віці 90 років і старше піднялася вище 50. Для всієї країни семиденний рівень захворюваності становив 85,6 на 100 000 жителів у четвер, у порівнянні з 80,4 у середу та 67 тиждень тому.

Незважаючи на те, що кількість госпіталізацій серед здорових та вакцинованих залишається відносно низькою, діти, які занадто молоді для вакцинації, все частіше хворіють на COVID-19.

Згідно з проєктом резолюції, який планується обговорити в п’ятницю, RKI просить уряд не дозволяти в листопаді завершити дію надзвичайного стану, пов’язаного з COVID, і підтримувати правила щодо масок та вимагати підтвердження вакцинації або негативного тесту для діяльності в приміщенні.

У понеділок міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що дозволить надзвичайному стану закінчитися 25 листопада, але федеральні землі зможуть самі вирішувати щодо його подальшого впровадження.

Нагадаємо, у Британії 21 жовтня повідомили про понад 52 тисячі нових хворих на коронавірус. Це перший показник, більший 50 тисяч, за останні три місяці.

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Німеччина Коронавірус
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