В Германии резко растет количество новых случаев COVID-19, прогнозируют всплеск зимой

Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний, Институт Роберта Коха (RKI), предупредил, что стране следует ожидать очередного всплеска случаев COVID-19 до конца осени и зимой после месяцев снижение количества новых случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В RKI сообщили, что в домах престарелых наблюдается тревожный рост случаев коронавируса, даже среди привитых, так как пожилые люди с другими серьезными заболеваниями все еще имеют больший риск заболеть. Они рекомендовали избегать больших собраний без масок, особенно в помещении.

На прошлой неделе впервые с начала мая семидневная заболеваемость среди людей в возрасте 90 лет и старше поднялась выше 50. Для всей страны семидневный уровень заболеваемости составил 85,6 на 100 000 жителей в четверг, по сравнению с 80,4 в среду и 67 неделю тому.

Несмотря на то, что количество госпитализаций среди здоровых и вакцинированных остается относительно низким, дети, которые слишком молоды для вакцинации, все чаще болеют COVID-19.

Согласно проекту резолюции, который планируется обсудить в пятницу, RKI просит правительство не позволять в ноябре завершить действие чрезвычайного положения, связанного с COVID, и поддерживать правила масок и требовать подтверждение вакцинации или отрицательного теста для деятельности в помещении.

В понедельник министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что позволит чрезвычайному положению закончиться 25 ноября, но федеральные земли смогут сами решать относительно его дальнейшего внедрения.

Напомним, в Британии 21 октября сообщили о более чем 52 000 новых больных коронавирусом. Это первый показатель свыше 50 000 за последние три месяца.