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Укр / Рус
Укр / Рус

В Европарламенте обвинили Россию в использовании газа как оружия

Пятница, 22 октября 2021, 16:59

Глава крупнейшей депутатской группы в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает к жесткой линии в отношении России из-за ситуации с газопроводом "Северный поток - 2".

Об этом глава фракции Европейской народной партии сказал в интервью изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - сказал Вебер, который является представителем Германии.

"Операционная лицензия (для начала работы "Северного потока-2"- Ред.) вряд ли возможна, если российское руководство не готово к сотрудничеству и увеличения объемов поставок", - сказал Вебер, который представляет баварскую партию ХСС.

Его позиция перекликается с позицией лидера "Зеленых" Анналены Бербок, которая высказывалась против введения в эксплуатацию трубопровода, пока его оператор и поставщик газа остается идентичным.

Бербок ранее обвинила Россию в шантаже в связи с высокими ценами на энергоносители по всей Европе, заявив, что Москва пытается использовать Германию для запуска газопровода "Северный поток-2".

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Министр иностранных дел Украины назвал его слова шантажом.

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Европарламент Энергетика
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