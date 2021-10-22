Косово висилає двох російських дипломатів

Влада Косова оголосила персонами нон грата двох російських дипломатів з офісу зв’язку РФ у Приштині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

"Цього тижня я попросила віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ... оголосити персоною нон грата двох посадових осіб Управління зв’язку Російської Федерації в Косові через їхню шкідливу діяльність, яка порушила національну безпеку та конституційний лад Республіки Косово. Сьогодні МЗС ухвалило рішення про визнання цих двох російських чиновників небажаними особами і одночасно повідомило про необхідність виконання цього рішення правоохоронні та відповідні органи", - зазначила президентка Косова Вьоса Османі.

"Інституції Республіки Косово віддані боротьбі зі злоякісним впливом Російської Федерації та її союзників у регіоні, які мають на меті підірвати наші досягнення та досягнення Сполучених Штатів, НАТО та ЄС", - наголосила вона, додавши, що з цієї причини Приштина "буде продовжувати тісно співпрацювати з американськими та європейськими союзниками", щоб запобігти "дестабілізуючим амбіціям Російської Федерації" в Косово та в регіоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі оголосив 17 серпня, що Скоп'є вислало ще одного російського дипломата.

За рік Північна Македонія позбавила акредитації двох російських дипломатів. Вона пояснила рішення закликом чеської влади підтримати Прагу в зв'язку зі скандалом через вибухи на збройовому складі під Врбетіце.