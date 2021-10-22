Косово высылает двух российских дипломатов

Власти Косово объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из офиса связи РФ в Приштине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

"На этой неделе я попросила вице-премьер-министра, министра иностранных дел ... объявить персоной нон грата двух должностных лиц Управления связи Российской Федерации в Косово из-за их вредной деятельности, которая нарушила национальную безопасность и конституционный строй Республики Косово. Сегодня МИД принял решение о признании этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно сообщил о необходимости выполнения этого решения правоохранительными и соответствующими органам ", - отметила президент Косово Вьоса Османи.

"Институты Республики Косово преданы борьбе со злокачественным влиянием Российской Федерации и ее союзников в регионе, которые имеют целью подорвать наши достижения и достижения Соединенных Штатов, НАТО и ЕС", - отметила она, добавив, что по этой причине Приштина "будет продолжать тесно сотрудничать с американскими и европейскими союзниками ", чтобы предотвратить "дестабилизирующие амбиции Российской Федерации" в Косово и в регионе.