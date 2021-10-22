СНБО поручил помочь Молдове с газом

СНБО поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос помощи Молдове с поставками газа.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение поручить Кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую ​​помощь Республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", - сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своей коллеге с просьбой помочь газом, чтобы избежать сложной ситуации с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром", - пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, а потом Молдова поставленный ресурс вернет.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украине есть территории, которые питаются газом из Молдовы.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдовским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.