Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

СНБО поручил помочь Молдове с газом

Пятница, 22 октября 2021, 20:57

СНБО поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос помощи Молдове с поставками газа.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение поручить Кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую ​​помощь Республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", - сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

Читайте также
Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своей коллеге с просьбой помочь газом, чтобы избежать сложной ситуации с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром", - пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, а потом Молдова поставленный ресурс вернет.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украине есть территории, которые питаются газом из Молдовы.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдовским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Энергетика
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны