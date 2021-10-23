У Литві почали перевірки в супермаркетах через шахрайство з ковід-сертифікатами
У п’ятницю 22 жовтня литовська поліція по всій країні влаштувала спеціальне патрулювання у місцях, де вимагаються ковід-сертифікати, запідозривши, що багато людей намагаються обійти правила.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє литовський мовник LRT, наводячи заяву представника поліції Арунаса Паулаускаса.
"Поліція з моніторингу соцмереж отримала багато інформації про те, що деякі люди проходять у супермаркети чи інші заклади, де вимагається "паспорт можливостей", із фальшивим сертифікатом, або ж сертифікатом іншої людини. Тому вирішили організувати точкові перевірки", - розповів він.
За його словами, у вечірні години п’ятниці патрулі - 200 поліцейських по всій країні - перевірили близько 12 000 людей в супермаркетах, які на той момент вже пройшли початковий контроль сертифіката на вході.
"Ми виявили 38 випадків, коли люди пройшли в заклад з сертифікатом на ім’я сторонньої людини", - повідомив Паулаускас. Порушникам може загрожувати відповідальність за однією зі статей кримінального кодексу.
Також на 21 людину склали адмінпротоколи за ігнорування маскового режиму.
Зазначимо, зараз Литва - серед країн ЄС із найскладнішою епідеміологічною ситуацією. Останніми днями приріст заражень вперше з грудня 2020 року перевищив 3000. Показник захворюваності за останні 14 днів на 100 000 населення складає 1270 випадків. Гірша ситуація лише у сусідній Латвії.
На цей час у Литві щеплені обома дозами вакцини від коронавірусу близько 71% дорослого населення.