Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Литве начали проверки в супермаркетах из-за мошенничества с ковид-сертификатами

Суббота, 23 октября 2021, 11:22

В пятницу 22 октября литовская полиция по всей стране устроила специальное патрулирование в местах, где требуются ковид-сертификаты, заподозрив, что многие люди пытаются обойти правила.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает литовский вещатель LRT, приводя заявление представителя полиции Арунаса Паулаускаса.

"Полиция из мониторинга соцсетей получила много информации о том, что некоторые люди проходят в супермаркеты или другие заведения, где требуется "паспорт возможностей", с фальшивым сертификатом, или сертификатом другого человека. Поэтому решили организовать точечные проверки", - рассказал он.

По его словам, в вечерние часы пятницы патрули - 200 полицейских по всей стране - проверили около 12 000 людей в супермаркетах, которые на тот момент уже прошли начальный контроль сертификата на входе.

"Мы обнаружили 38 случаев, когда люди прошли в заведение с сертификатом на имя другого человека", - сообщил Паулаускас. Нарушителям может грозить ответственность по одной из статей уголовного кодекса.

Читайте также
Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября

Также на 21 человека составили админпротоколы за игнорирование масочного режима.

Сейчас Литва - среди стран ЕС с самой сложной эпидемиологической ситуацией. В последние дни прирост заражений впервые с декабря 2020 года превысил 3000. Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения составляет 1270 случаев. Хуже ситуация только в соседней Латвии.

В настоящее время в Литве привиты обеими дозами вакцины от коронавируса около 71% взрослого населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны