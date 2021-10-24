У Німеччині перехопили ультраправих, які зібрались захищати кордон від мігрантів з Польщі

Німецька поліція заявила в неділю, що зупинила понад 50 ультраправих бойовиків, озброєних балончиками з перцевим газом, багнетами, мачете та кийками, які намагалися патрулювати польський кордон, щоб перешкодити мігрантам в'їхати в країну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Чоловіки відгукнулися на заклик "Третього шляху", ультраправої партії, яка підозрюється у зв’язках з неонацистськими угрупованнями, припинити незаконні перетини німецько-польського кордону поблизу міста Губен.

Поліція вилучила зброю, яку мали 50 підозрюваних, і змусила їх покинути район Губена пізно в суботу та вранці в неділю, повідомив речник поліції. Деякі з підозрюваних приїхали на польський кордон з інших частин Німеччини.

У суботу десятки людей провели віче в Губені, щоб показати своє неприйняття запланованому ультраправому патрулюванню.

Німеччина розмістила додаткові 800 поліцейських на кордоні з Польщею, щоб контролювати потік мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу з Білорусі.

"Зараз сотні офіцерів несуть там чергування вдень і вночі. У разі необхідності я готовий ще більше їх посилити", - сказав глава МВС Горст Зеегофер.

Зеегофер повідомив, що цього року було вже 6162 несанкціонованих в'їзди в Німеччину з Білорусі та Польщі.

Минулого тижня Зеегофер заявив, що Німеччина не має наміру закривати кордон з Польщею, але в неділю він сказав, що країні, можливо, доведеться розглянути питання про відновлення контролю.