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Укр / Рус

У Кремлі визнали, що не можуть завадити вступу України до НАТО

Неділя, 24 жовтня 2021, 15:41

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков визнав, що Росія не може перешкодити вступу України в НАТО, але може мінімізувати наслідки таких кроків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Интерфакс".

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Пєсков зазначив, що, тим не менш, можна мінімізувати наслідки таких кроків для РФ.

"У мене немає сумніву, що у разі продовження зближення України і НАТО, в Росії буде зроблено все, що необхідно", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна боятися потенційного вступу України в НАТО, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру.

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Україна-НАТО Росія
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