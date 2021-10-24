В Кремле признали, что не могут помешать вступлению Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но может минимизировать последствия таких шагов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что, тем не менее, можно минимизировать последствия таких шагов для РФ.

"У меня нет сомнения, что что продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украину не интересует мнение России по вступлению в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира.