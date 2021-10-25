У Чехії почали вимагати респіратори у закритих приміщеннях

З понеділка, 25 жовтня, в Чехії почали діяти нові протиепідемічні обмеження у зв’язку з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Prague International.

Громадяни зобов'язані носити респіратори на робочому місці. Виняток становлять ті, хто перебуває в офісі один, а також особи, які перебувають одночасно в одному і тому ж місці, але на відстані 1,5 метра один від одного.

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Респіратори обов'язково носити на масових заходах незалежно від кількості учасників, в громадському транспорті і магазинах.

Крым того, період карантину скоротили до семи днів для тих, хто був у контакті з інфікованим. Однак карантин може закінчитися лише з негативним результатом ПЛР-тесту.

Досі людей з підозрою на інфекцію поміщали в карантин на два тижні.

У п’ятницю 22 жовтня в Чехії зафіксували понад 4200 нових заражень коронавірусом вперше з квітня - майже вдвічі більше, ніж тиждень тому.

Через погіршення ситуації уряд на терміновому засіданні у середу вирішив вимагати ковід-сертифікати для відвідування ресторанів. Ця вимога почне діяти з 1 листопада.