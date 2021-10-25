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В Чехии начали требовать респираторы в закрытых помещениях

Понедельник, 25 октября 2021, 07:54

С понедельника, 25 октября, в Чехии начали действовать новые противоэпидемические ограничения в связи с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Prague International.

Граждане обязаны носить респираторы на рабочем месте. Исключение составляют те, кто находится в офисе один, а также лица,  находящихся одновременно в одном и том же месте, но на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

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Респираторы обязательно носить на массовых мероприятиях независимо от количества участников, в общественном транспорте и магазинах.

Крым того, период карантина сократили до семи дней для тех, кто был в контакте с инфицированным. Однако карантин может закончиться только с отрицательным результатом ПЦР-теста.

До сих пор людей с подозрением на инфекцию помещали в карантин на две недели.

В пятницу 22 октября в Чехии зафиксировали более 4200 новых заражений коронавирусом впервые с апреля - почти вдвое больше, чем неделю назад.

Из-за ухудшения ситуации правительство на срочном заседании в среду решило требовать ковид-сертификаты для посещения ресторанов. Это требование начнет действовать с 1 ноября.

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