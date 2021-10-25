Меркель працюватиме над "нормандською зустріччю" щодня до кінця свого терміну - посол

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель буде працювати над організацією зустрічі в Нормандському форматі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"З нашими французьким колегами ми вже дуже багато працюємо над цією можливістю влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ в Нормандському форматі. Звичайно, це дійсно важко. На цей час поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", - сказала Фельдгузен.

За її словами, відбуваються контакти як з української, так і з російською сторонами.

"Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона буде працювати над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді ", - зазначила Фельдгузен на конференції в Києві в понеділок.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для відновлення контактів Нормандської четвірки Росія спершу хоче виконання попередніх рішень Нормандського формату.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає образою Німеччини і Франції слова російського міністра Сергія Лаврова щодо неможливості проведення зустрічі в нормандському форматі.