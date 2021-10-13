Кулеба про "нормандську зустріч" глав МЗС: чекаємо на сигнал з Москви

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення міністерської зустрічі країн Нормандського формату залежить від того, чи не продовжить її уникати російська сторона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Києві.

Він нагадав, що європейські колеги у цьому році вже неодноразово піднімали питання проведення такої зустрічі.

"Я готовий до цієї зустрічі. Але щоразу ця зустріч не відбувалась, бо міністр Лавров її усіляко уникає", - сказав міністр.

"Якщо дійсно результатом останньої розмови лідерів Франції та Німеччини з президентом Путіним стане чітка вказівка Лаврову взяти участь у цій зустрічі, і він це зробить, а не знайде причин її знову уникнути, я буду радий, я готовий до цієї розмови. Чекаємо на сигнал з Москви", - зазначив Кулеба.

За його словами, поки таких сигналів з боку російської сторони не було.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глав МЗС Нормандського формату.

У Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.