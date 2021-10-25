Франція не отримувала інформацію від Туреччини про висилку посла - МЗС

Міністерство закордонних справ Франції не отримувало жодного офіційного повідомлення від Туреччини про те, що Анкара планує видворити французького посла.

Про це пише агентство Reuters.

У суботу президент Туреччини Таїп Ердоган оголосив, що доручив своєму МЗС вислати послів Сполучених Штатів і дев'яти інших західних країн, включаючи Францію, за вимоги звільнити бізнесмена і філантропа Османа Кавалу.

Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фейтуллаха Гюлена.

Він перебуває у в'язниці з 2017 року попри те, що не був засудженим за злочин.

До полудня неділі жодна з чотирьох скандинавських країн не отримала офіційне повідомлення від міністерства закордонних справ Туреччини про оголошення їхніх послів персонами нон грата.

Прем’єрка Фінляндії у неділю заявила, що рішення Ердогана є "гідної жалю ситуацією".