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Франция не получала информацию от Турции о высылке посла - МИД

Понедельник, 25 октября 2021, 15:21

Министерство иностранных дел Франции не получало никакого официального уведомления от Турции о том, что Анкара планирует выдворить французского посла.

Об этом МИД сообщил в комментарии Reuters, сообщает "Европейская правда".

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что поручил своему МИД выслать послов США и девяти других западных стран, включая Францию, за требования освободить бизнесмена и филантропа Османа Кавалу.

Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года, ответственность за который турецкие власти возлагают на движение Фейтуллаха Гюлена.

Он находится в тюрьме с 2017 года несмотря на то, что не был осужден за преступление.

К полудню воскресенья ни одна из четырех скандинавских стран не получила официальное сообщение от Министерства иностранных дел Турции об объявлении их послов персонами нон грата.

Премьер Финляндии в воскресенье заявила, что решение Эрдогана является "достойной сожаления ситуацией".

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Франция Турция
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