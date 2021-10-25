Фінляндія відреагувала на плани Ердогана вислати 10 послів через правозахисника

Прем’єрка Фінляндії у неділю заявила, що рішення президента Туреччини наказати оголосити 10 іноземних послів, в тому числі фінського посла, персонами нон грата, є "гідної жалю ситуацією".

Про це Марін сказала громадській телекомпанії YLE, повідомляє "Європейська права" з посиланням на агентство АР.

Оголошення дипломата персоною нон грата зазвичай означає, що йому заборонено залишатися в країні перебування. У вівторок дипломатів викликали в МЗС Туреччини.

Посли з США, Франції, Німеччини, Нідерландів, Канади, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Нової Зеландії виступили із заявою, що закликає до вирішення справи Османа Кавали - бізнесмена і філантропа, який перебуває у в'язниці з 2017 року попри те, що не був засудженим за злочин.

"Це дуже прикра ситуація. Ми визнали важливим, щоб рішення Європейського суду з прав людини поважалися і виконувалися, і тому закликали звільнити цього правозахисника", - сказала Марін.

Кавала був виправданий в минулому році за звинуваченнями, пов'язаними з загальнонаціональними антиурядовими протестами в 2013 році, але рішення було скасовано і об'єднано зі звинуваченнями, пов'язаними зі спробою державного перевороту в 2016 році.

Європейський суд з прав людини закликав звільнити Кавалу в 2019 році, заявивши, що його взяття під варту не було підтверджено доказами правопорушення та було здійснено для того, аби змусити його замовчати.

У неділю Марін сказала, що Фінляндія веде діалог з турецькими офіційними особами і очікує додаткової інформації від Анкари, перш ніж "робити які-небудь висновки".

До полудня неділі жодна з чотирьох скандинавських країн не отримала офіційне повідомлення від міністерства закордонних справ Туреччини про оголошення їхніх послів персонами нон грата.