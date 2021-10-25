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Брюссель посилить правила для електросамокатів, щоб їх не кидали посеред вулиці

Понеділок, 25 жовтня 2021, 16:23

Парламент Брюсселя хоче посилити вимоги до електросамокатів і велосипедів загального користування, запровадивши спеціальні паркувальні зони, обмеження швидкості та штрафи, якщо транспортні засоби кидають посеред вулиці.

Про це пише The Brusseles Times, повідомляє "Європейська правда".

У співпраці з операторами комуни Брюссельського столичного регіону зможуть встановлювати обов'язкові паркувальні місця на відстані не більше 150 метрів один від одного, тим самим гарантуючи, що користувачі зможуть користуватися послугами з оренди без необхідності далеко ходити.

Тим, хто їде на взятих напрокат велосипедах або скутерах, доведеться закінчити поїздку в цих встановлених місцях.

"Це більш чітке законодавство допоможе нам зробити суспільний простір більш безпечним для всіх користувачів", - заявив депутат Арно Верстрете, додавши, що аналогічні правила вже діють в Парижі.

Комуни можуть забезпечувати дотримання правил на свій розсуд, а це означає, що в комунах, де немає проблем, не потрібно створювати певні паркувальні місця.

Однак незалежно від того, чи приймає комуна такі заходи чи ні, погано припарковані велосипеди або самокати можуть бути конфісковані комунами. У цих випадках оператор з оренди зобов'язаний сплатити штраф, який потім може бути переданий останньому користувачеві, який відповідав за неправильну парковку.

Регіон також буде співпрацювати з операторами, щоб обмежити швидкість цих транспортних засобів пішохідним кроком в пішохідних зонах.

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Бельгія ЄвроЖиття
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