Французька правопопулістка Ле Пен їде до Будапешта на зустріч з Орбаном

Лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен 26 жовтня зустрінеться у Будапешті з критиком ЄС, прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, з яким вони поділяють схожі світоглядні позиції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Цю поїздку, як і загалом публічну діяльність Ле Пен вже вважають підготовкою до виборчої кампанії перед президентськими виборами, перший тур яких відбудеться 10 квітня.

Для лідерки "Національного об’єднання" це важлива зустріч, особливо з огляду на те, що місяць тому з Орбаном зустрічався її потенційний конкурент за крайній правий спектр електорату - скандальний полеміст Ерік Земмур, а також її племінниця Маріон Маршаль.

Ле Пен та Орбан о 13-00 планують спільну пресконференцію. Це певна зміна, порівняно з попередніми роками - до виходу партії Орбана з фракції Європейської народної партії у Європарламенті він не особливо хотів з’являтися разом з Ле Пен. Але тепер Віктор Орбан шукає варіанти для створення альянсу правих сил, коментує угорська політологиня Естер Петронелла Соос.

Для обох політиків зараз може бути вигідно разом говорити про захист суверенітету від вимог Брюсселя та імміграцію - в обох попереду вибори. "Для Віктора Орбана це тема, яка завжди працює, і він може спробувати знову запустити її. Зараз він втратив контроль за порядком денним - після результату праймеріз в опозиції", - коментує Соос.

І Орбан, і Ле Пен стали на бік Польщі у суперечці з Брюсселем щодо судової системи і верховенства закону.

"Брюссель зараз говорить і поводиться з нами та з Польщею так, як прийнято чинити з ворогами", - заявив серед іншого Орбан під час багатотисячної демонстрації у річницю Угорського повстання цієї суботи.

Ле Пен у свою чергу після зустрічі з Моравецьким заявляла про "неприйнятний шантаж ЄС".

У той же час, аналітики вважають Віктора Орбана все ж більш ліберальним у питаннях економіки, ніж Ле Пен, але ще більшим консерватором у соціальних питаннях.

Нагадаємо, у липні 2021 року 16 ультраправих і консервативних політичних сил Європи, у тому числі "Національне об'єднання" Ле Пен, "Фідес" та "Ліга" Маттео Сальвіні, представили спільну декларацію, яка має стати першим кроком до формування великого націоналістичного альянсу у Європарламенті.