Французская правопопулистка Ле Пен едет в Будапешт на встречу с Орбаном

Лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен 26 октября встретится в Будапеште с критиком ЕС, премьером Венгрии Виктором Орбаном, с которым они разделяют схожие мировоззренческие позиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Эту поездку, как и публичную деятельность Ле Пен в последнее время, уже считают подготовкой к избирательной кампании перед президентскими выборами, первый тур которых состоится 10 апреля.

Для лидера "Национального объединения" это важная встреча, особенно учитывая, что месяц назад с Орбаном встречался её потенциальный конкурент за крайний правый спектр электората - скандальный полемист Эрик Земмур, а также её племянница Марион Маршаль.

Ле Пен и Орбан в 13:00 планируют совместную пресс-конференцию. Это определенное изменение по сравнению с предыдущими годами – до выхода партии Орбана из фракции Европейской народной партии в Европарламенте он не особо хотел появляться вместе с Ле Пен. Но теперь Виктор Орбан ищет варианты создания альянса правых сил, комментирует венгерская политология Эстер Петронелла Соос.

Для обоих политиков сейчас может быть выгодно вместе говорить о защите суверенитета от требований Брюсселя и иммиграции – у обоих впереди выборы. "Для Виктора Орбана это тема, которая всегда работает, и он может попытаться снова запустить её. Сейчас он потерял контроль за повесткой дня - после результата праймериз в оппозиции", - комментирует Соос.

И Орбан, и Ле Пен встали на сторону Польши в споре с Брюсселем по поводу судебной системы и верховенства закона.

"Брюссель сейчас говорит и обращается с нами и с Польшей так, как принято поступать с врагами", - заявил среди прочего Орбан во время многотысячной демонстрации в годовщину Венгерского восстания в эту субботу.

Ле Пен в свою очередь после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким заявляла о "неприемлемом шантаже ЕС".

В то же время, аналитики считают Виктора Орбана все же более либеральным в вопросах экономики, чем Ле Пен, но еще большим консерватором в социальных вопросах.

Напомним, в июле 2021 года 16 ультраправых и консервативных политических сил Европы, в том числе "Национальное объединение" Ле Пен, "Фидес" и "Лига" Маттео Сальвини, представили совместную декларацию, которая должна стать первым шагом к формированию крупного националистического альянса в Европарламенте.