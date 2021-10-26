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Колишній посол України в Австрії став радником у "Нафтогазі"

Вівторок, 26 жовтня 2021, 10:28

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба призначений головним радником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з координації міжнародної діяльності.

Про це повідомила пресслужба компанії у вівторок, пише "Європейська правда",

На новій посаді Щерба опікуватиметься питаннями взаємодії "Нафтогазу" з іноземними партнерами, а також питаннями захисту інтересів компанії та України на міжнародному рівні.

"Нафтогаз" відіграє ключову роль у гарантуванні енергетичної безпеки України, компанія послідовно відстоює національні інтереси на міжнародному рівні. Радий можливості долучитися до команди "Нафтогазу" та застосувати свій досвід на важливому енергетичному напрямку!", - прокоментував Щерба своє призначення.

Олександр Щерба перебуває на дипломатичній службі з 1995 року. Наприкінці 2014 року Олександр Щерба повернувся до МЗС на посаду посла з особливих доручень.

З листопада 2014 року до липня 2021 року він обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Австрії.

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