На околиці Лондона затримали 14 кліматичних активістів за блокування кільцевої магістралі

На околиці Лондона затримали 14 активістів кліматичної ініціативи Insulate Britain, які вчергове заблокували кілька виїздів на кільцеву магістраль М25, одну з найважливіших у Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Активісти у ранкові години пік заблокували виїзд на кільцеву з траси M40, на заході столиці, а також A206 у східному передмісті Дартфорд.

Акції Insulate Britain з блокування трас регулярно повторюються, попри те, що проти ініціативи є вже чотири судові рішення. Вони часто обирають для цього саме М25 і приклеюють себе до асфальту, а в понеділок 25 жовтня влаштували протест безпосередньо в центрі Лондона в години пік. Активістів щоразу затримують - іноді й по 30-50 людей.

"Нас не лякають безкінечні судові заборони - нас турбує, як виконати свій обов’язок у цей період, що визначає насліди для майбутнього", - йдеться у їхній заяві з анонсом чергового блокування.

Ініціатива вимагає, щоб уряд Британії здійснив масштабну термомодернізацію всього житлового фонду країни до 2030 року, що має зменшити витрати енергоресурсів і, відповідно, викиди парникових газів.

Міністр з питань транспорту Грент Шапс звинуватив активістів у тому, що вони "ставлять під загрозу життя і зривають поїздки", і що сподівається на зміни до законодавства, які дозволять ефективніше боротись з протестами, які зачіпають критичну інфраструктуру.